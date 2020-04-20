В Нижнем Тагиле «Уралстроймонтаж» задолжал сотрудникам 1,5 миллиона рублей зарплаты
Сегодня, 20:08ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
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В Нижнем Тагиле ООО «Уралстроймонтаж» задолжало сотрудникам заработную плату в размере 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе прокурорской проверки, проведенной на предприятии, выяснилось, что «Уралстроймонтаж» задолжал зарплату за февраль 2020 года. Выплаты не получили 162 сотрудника. Общая сумма выплат составила 1,5 млн рублей.
Прокуратура в адрес директора организации внесла представление с требованием незамедлительного погашения задолженности по заработной плате. Предприятие погасило задолженность, а также выплатило работникам компенсацию за задержку зарплаты.
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