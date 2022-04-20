Не надо лазить через забор. Тагильским ученикам открыли свободный вход в школу № 40

Свободный вход и выход на территорию школы № 40 в Нижнем Тагиле открыли для учеников. Ранее калитка учебного заведения была закрыта с 9.35 до 11.15. Из-за этого ребятам приходилось лазить через забор.

Запрет на вход и выход в определенное время в Управлении образования Нижнего Тагила объяснили обеспечением безопасности школьников. При этом руководством школы не была продумана система контроля за своевременным доступом на территорию учреждения,рассказали в управлении. На сегодняшний день обеспечен беспрепятственный проход в школу в учебное время, а Управление образования держит ситуацию на контроле. Напомним, ученикам тагильской школы № 40 приходилось попадать на уроки нестандартным способом — перелезать через забор. Все дело в том, что калитка для входа и выхода в учебное заведение была закрыта с 9.35 до 11.15. Ученики школы № 40 в Нижнем Тагиле лазят через забор из-за закрытой калитки

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