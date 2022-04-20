Не надо лазить через забор. Тагильским ученикам открыли свободный вход в школу № 40

Запрет на вход и выход в определенное время в Управлении образования Нижнего Тагила объяснили обеспечением безопасности школьников.
При этом руководством школы не была продумана система контроля за своевременным доступом на территорию учреждения,рассказали в управлении.
На сегодняшний день обеспечен беспрепятственный проход в школу в учебное время, а Управление образования держит ситуацию на контроле.
Напомним, ученикам тагильской школы № 40 приходилось попадать на уроки нестандартным способом — перелезать через забор. Все дело в том, что калитка для входа и выхода в учебное заведение была закрыта с 9.35 до 11.15.