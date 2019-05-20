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Мэрия Екатеринбурга просит выбрать место для Храма святой Екатерины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Мэрия Екатеринбурга просит выбрать место для Храма святой Екатерины

Сегодня, 12:09ОбществоФото: Минстрой Свердловской области
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