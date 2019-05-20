Мэрия Екатеринбурга просит выбрать место для Храма святой Екатерины
Мэрия Екатеринбурга просит горожан присылать предложения с указанием мест, где можно построить Храм святой Екатерины, пишет «Новый день».
Как сообщает мэрия, предложения необходимо присылать на адрес электронной приемной. Для этого нужно заполнить соответствующую форму. В ней необходимо указать фамилию, имя, отчество, электронный адрес и телефон для обратной связи. Письма нужно отправлять с пометкой «Предложения по площадке для строительства Храма святой Екатерины». Прием заявок продлится 10 дней.
Затем предложения горожан будут вынесены на рейтинговое голосование, по результатам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе объекта.
Напомним, что 20 мая в Екатеринбург приехали депутаты Госдумы, которые приняли участие в совещании касательно пикетов вокруг строительства Храма-на-Драме. Предложение о проведении народного голосования на прошлой неделе выдвинул президент России Владимир Путин.