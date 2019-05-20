Мэрия Екатеринбурга просит выбрать место для Храма святой Екатерины

Как сообщает мэрия, предложения необходимо присылать на адрес электронной приемной. Для этого нужно заполнить соответствующую форму. В ней необходимо указать фамилию, имя, отчество, электронный адрес и телефон для обратной связи. Письма нужно отправлять с пометкой «Предложения по площадке для строительства Храма святой Екатерины». Прием заявок продлится 10 дней.