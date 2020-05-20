Торгово-промышленная палата запустила флешмоб ко Дню российского предпринимателя

Акция приурочена ко Дню российского предпринимательства. Она проводится с 20 по 26 мая.

Главная задача флешмоба — это поддержка представителей бизнеса, а также демонстрация единения предпринимательского сообщества во время пандемии.

К акции уже присоединился президент ТПП РФ Сергей Катырин. Кроме того, участниками стали все его заместители и другие члены торгово-промышленной палаты. Участие в акции принимают некоторые предприниматели из разных регионов страны, а также пользователи соцсетей.

Организаторы флешмоба хотят таким способом внушить оптимизм предпринимателям и настроить на сохранение бизнеса. Они надеются, что это поможет показать, что люди после завершения пандемии вернутся в свои любимые магазины, салоны и так далее.

Чтобы присоединиться к онлайн-флешмобу нужно снять видео и сказать несколько слов в поддержку малого бизнеса, а потом выложить ролик в социальные сети.