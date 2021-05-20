Погубившую друга в ДТП жительницу Екатеринбурга отправили в колонию на 6 лет

Погубившую друга в ДТП жительницу Екатеринбурга отправили в колонию на 6 лет
Погубившую друга в ДТП жительницу Екатеринбурга отправили в колонию на 6 лет
Сегодня, 15:06ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Погубившую друга в ДТП 28-летнюю жительницу Екатеринбурга отправили в колонию на 6 лет. Свою вину девушка так и не признала.

Суд вынес приговор екатеринбурженке, находившейся за рулем Subaru Forester, угодившем в ДТП на Уралмаше весной 2020 года, и признал ее виновной в гибели пассажира.

Девушка в момент аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения и на большой скорости въехала в дерево.

По решению суда, озвученном в четверг, 20 мая, ей назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима. Также жительницу Екатеринбурга лишили водительских прав на 3 года и обязали выплатить компенсацию родственникам погибшего в размере 1 миллиона рублей, сообщает Е1.

Девушка, которую взяли под стражу по окончании судебного процесса, еще может подать апелляцию на приговор.

Напомним, в начале марта 2021 года бывшая военнослужащая была осуждена в Екатеринбурге за смертельное ДТП с двумя погибшими. Ее приговорили к 3 годам колонии, но предоставили отсрочку, так как она воспитывает десятилетнюю дочку.

Сюжеты:
Екатеринбург
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