Погубившую друга в ДТП жительницу Екатеринбурга отправили в колонию на 6 лет

Погубившую друга в ДТП 28-летнюю жительницу Екатеринбурга отправили в колонию на 6 лет. Свою вину девушка так и не признала.

Суд вынес приговор екатеринбурженке, находившейся за рулем Subaru Forester, угодившем в ДТП на Уралмаше весной 2020 года, и признал ее виновной в гибели пассажира. Девушка в момент аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения и на большой скорости въехала в дерево. По решению суда, озвученном в четверг, 20 мая, ей назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима. Также жительницу Екатеринбурга лишили водительских прав на 3 года и обязали выплатить компенсацию родственникам погибшего в размере 1 миллиона рублей, сообщает Е1. Девушка, которую взяли под стражу по окончании судебного процесса, еще может подать апелляцию на приговор. Напомним, в начале марта 2021 года бывшая военнослужащая была осуждена в Екатеринбурге за смертельное ДТП с двумя погибшими. Ее приговорили к 3 годам колонии, но предоставили отсрочку, так как она воспитывает десятилетнюю дочку. Бывшая военнослужащая осуждена в Екатеринбурге за смертельное ДТП с двумя погибшими

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