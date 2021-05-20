Суд оставил без изменения решение о штрафе за участие в митинге Евгению Ройзману
Сегодня, 11:44ОбществоФото: страница Евгения Ройзмана во ВКонтакте

Суд оставил без изменения решение о штрафе за участие в митинге Евгению Ройзману

Областной суд оставил без изменения решение о штрафе за нарушение порядка проведения протестной акции 31 января 2021 года экс-главе Екатеринбурга Евгению Ройзману.

Свердловский областной суд 20 мая рассмотрел апелляционную жалобу защитника Евгения Ройзмана на постановление Октябрьского районного суда от 29 марта, которым политику и общественнику было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Ройзман был привлечен к ответственности по ч.5 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ за нарушение порядка проведения протестной акции, которая проходила по стране, в том числе в столице Среднего Урала 31 января 2021 года.

Рассмотрев доводы жалобы, суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, апелляционную жалобу без удовлетворения, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, 13 мая суд сократил срок ареста экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана с 9 до 1 суток за организацию шествий и участие в протестных акциях 31 января и 21 апреля 2021 года.

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Екатеринбург
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