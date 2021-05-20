Суд оставил без изменения решение о штрафе за участие в митинге Евгению Ройзману

Свердловский областной суд 20 мая рассмотрел апелляционную жалобу защитника Евгения Ройзмана на постановление Октябрьского районного суда от 29 марта, которым политику и общественнику было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Ройзман был привлечен к ответственности по ч.5 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ за нарушение порядка проведения протестной акции, которая проходила по стране, в том числе в столице Среднего Урала 31 января 2021 года.