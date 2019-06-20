Свердловчанин обвинил бывшую жену в сектантстве и отсудил у нее полдома

Супруги состояли в браке на протяжении 20 лет. После того, как женщина увлеклась учением Крайона, в семье начались конфликты, и жена подала на развод. Мужчина рассказал, что запретил супруге проводить в доме собрания и обряды. По его мнению, после развода она собиралась переписать дом на руководителя секты.