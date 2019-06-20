Свердловчанин обвинил бывшую жену в сектантстве и отсудил у нее полдома
Сегодня, 19:09ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловчанин отсудил половину дома у своей жены, которую ранее обвинил в том, что она состоит в секте и собирается отдать имущество ее руководителю, пишет Е1.
Супруги состояли в браке на протяжении 20 лет. После того, как женщина увлеклась учением Крайона, в семье начались конфликты, и жена подала на развод. Мужчина рассказал, что запретил супруге проводить в доме собрания и обряды. По его мнению, после развода она собиралась переписать дом на руководителя секты.
После развода свердловчанин подал в суд, который проиграл, однако ему удалось выиграть второй. Согласно решению суда мужчине причитается половина семейного коттеджа. Общее имущество супругов оценено в 20 млн рублей.
Свою часть дома мужчина планирует переписать на детей.
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