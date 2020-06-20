В Екатеринбурге прошла генеральная репетиция парада Победы

Руководил тренировкой командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. По площади 1905 года проехала театрализованная реконструкция «Фронтовой путь от сорок первого года до Победы», после чего прошло более двух тысяч человек с оружием времен ВОВ.

Затем по площади проехало более 100 единиц военной техники. В этом году впервые в параде пронимают участие артиллерийские установки «Малка», танки Т-80 и Т-72Б3М, бронетранспортёры БТР-82АМ.