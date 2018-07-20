Жители пригорода Нижнего Тагила требуют отставки главы ГГО Дмитрия Летникова

Жители пригородного района Нижнего Тагила требуют отставки главы округа. Инициативная группа жителей ГГО собрала около 1 тыс. подписей за отставку Дмитрия Летникова. 24 июля инициативная группа граждан собирается выйти на митинг.
Среди причин недовольства жителей пригорода называются: рост числа свалок, являющихся несанкционированными, некачественная работа очистных сооружений и то, что не восстанавливаются газовые сети.
Так, по словам жителя Новоасбеста Николая Червонца, в Горноуральском, Николо-Павловском, Новоасбесте и Первомайском за прошедшие полгода были закрыты сооружения по очистке воды. Мужчина утверждает, что слив идет в реки, а очистные сооружения не работают. Власти говорят, что нет денег, и обещают решить вопрос позже, но ничего не меняется.
Также работы по газификации частных домов проходят с опозданием, помимо этого, постоянно случаются аварии на газопроводах.
Николай Червонец рассказал, что летом часто выключают горячую воду, а в многоэтажных домах холодная вода идет только до третьего этажа – дальше не хватает давления.