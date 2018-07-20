Жители пригорода Нижнего Тагила требуют отставки главы ГГО Дмитрия Летникова

Так, по словам жителя Новоасбеста Николая Червонца, в Горноуральском, Николо-Павловском, Новоасбесте и Первомайском за прошедшие полгода были закрыты сооружения по очистке воды. Мужчина утверждает, что слив идет в реки, а очистные сооружения не работают. Власти говорят, что нет денег, и обещают решить вопрос позже, но ничего не меняется.