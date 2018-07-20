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Жители пригорода Нижнего Тагила требуют отставки главы ГГО Дмитрия Летникова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители пригорода Нижнего Тагила требуют отставки главы ГГО Дмитрия Летникова

Сегодня, 21:00Общество
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