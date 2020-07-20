Евгений Куйвашев обвинил Нижний Тагил в нарушении масочного режима

Жители области выразили недовольство тем, что сотрудниками органов внутренних дел перестали проводиться рейды для выявления людей, не соблюдающих масочный режим.

Поводом для недовольства стал недавний крестный ход, на который собрались несколько тысяч людей, не соблюдая при этом предписания Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Однако Куйвашев заявил в ответе возмущенным гражданам, что с нарушителями масочного режима проводятся профилактические беседы.

Кроме Нижнего Тагила в список городов, где чаще всего нарушается масочный режим, вошли Первоуральск, Екатеринбург, Каменск-Уральский и другие.