ТНТ ищет в Нижнем Тагиле новых звезд канала

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20 августа на площади перед КДК «Современник» в Нижнем Тагиле проходит кастинг канала ТНТ. Тагильчане могут попробовать себя на роль ведущего или актера.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижний Тагил приехал трейлер канала ТНТ. В городе началась акция #ТНТздесь, где каждый может попробовать свои силы на роль ведущего или актера.
Горожанам предлагается снятся в коротких видеороликах, лучшие из которых попадут в эфир федерального канала. Десять победителей будут определены до 1 ноября 2018 года.
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Кроме того, организаторы обещают конкурсы, танцевальную музыку и возможность сфотографироваться с актером сериала «Универ» Константином Шелягиным, сообщает АН «Между строк».
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