ТНТ ищет в Нижнем Тагиле новых звезд канала

В Нижний Тагил приехал трейлер канала ТНТ. В городе началась акция #ТНТздесь, где каждый может попробовать свои силы на роль ведущего или актера.

Горожанам предлагается снятся в коротких видеороликах, лучшие из которых попадут в эфир федерального канала. Десять победителей будут определены до 1 ноября 2018 года.