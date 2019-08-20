В Кировграде женщину будут судить за нападение на инспектора ПДН
Сегодня, 13:18ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В отношении жительницы Кировграда возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщает СУ СКР по Свердловской области.
В июне этого года инспектор ПДН пришла в квартиру, где проживала местная жительница, с целью привлечения гражданки к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Во время беседы женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, набросилась на сотрудника полиции при исполнении. Потом, уже на улице, злоумышленница попыталась вновь нанести удар инспектору. Женщина осознавала противоправность своих действий.
В настоящий момент уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Свердловчанке грозит до пяти лет лишения свободы.
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