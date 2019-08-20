В Кировграде женщину будут судить за нападение на инспектора ПДН

В июне этого года инспектор ПДН пришла в квартиру, где проживала местная жительница, с целью привлечения гражданки к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Во время беседы женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, набросилась на сотрудника полиции при исполнении. Потом, уже на улице, злоумышленница попыталась вновь нанести удар инспектору. Женщина осознавала противоправность своих действий.