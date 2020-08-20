Коллективные сады в Нижнем Тагиле находятся под угрозой затопления из-за ливней

Коллективные сады в Нижнем Тагиле находятся под угрозой затопления из-за ливней

Сегодня, 12:26ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Из-за угрозы подтопления территорий в Нижнем Тагиле городские службы переведены на повышенный режим готовности. Под угрозой затопления находятся коллективные сады, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Больше всего могут пострадать территории коллективных садов «Шахтер», «Энергетик», «Металлист», «Пищевик», посёлок Евстюниха, а также гаражные кооперативы в пойме реки Тагил.​ ​ ​

На заседании противопаводковой подкомиссии КЧС и ОПБ города Нижний Тагил была рассмотрена ситуация с дождевым паводком из-за обильных осадков.

Дожди значительно увеличили объём воды во всех водоёмах, что привело к осложнению с прохождением через гидротехнические сооружения.

На заседании приняли ряд решений по предотвращению подтопления жилого фонда и прилегающих участков. Распоряжения получили главный энергетик ЕВРАЗ-НТМК, директор «Водоканал-НТ», специалисты службы экологической безопасности.

По словам исполняющего обязанности председателя подкомиссии КЧС и ОПБ Андрея Лебедева, центр защиты населения и территории города должен не только вести ​мониторинг за неучтенными водными преградами, насыпями, плотинами и водопропускными трубами, но и привести в готовность оборудование, необходимое для противопаводковых мероприятий.

Как отмечает начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин, на данный момент к действиям по эвакуации готовы два полноценных звена: автомобиль, лодка и пять специалистов.

По словам Андрея Мишина, земля уже настолько напиталась водой, что она отовсюду стекает в водоёмы. Если дожди будут продолжаться, то ситуация не изменится.

Мэр города, Владислав Пинает лично контролирует ситуацию.

Напомним, что за первые десять дней августа в Тагиле выпала полуторамесячная норма осадков.

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