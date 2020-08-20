Коллективные сады в Нижнем Тагиле находятся под угрозой затопления из-за ливней

По словам исполняющего обязанности председателя подкомиссии КЧС и ОПБ Андрея Лебедева, центр защиты населения и территории города должен не только вести ​мониторинг за неучтенными водными преградами, насыпями, плотинами и водопропускными трубами, но и привести в готовность оборудование, необходимое для противопаводковых мероприятий.