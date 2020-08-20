Монахинь из монастыря лишенного сана отца Сергия перевели в другие обители

Екатеринбургская епархия перевела монахинь, послушниц и священников Среднеуральского монастыря, который был захвачен схиигументом Сергием, в другие обители, пишут «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу епархии.

Уточняется, что послушницы и монахини должны «избавиться от разрушительного влияния схимонаха». Кроме того, священники из Среднеуральского монастыря должны отправиться в мужские монастыри. В епархии уже неоднократно обращали внимание на нездоровую духовную атмосферу в монастыре. Сегодня нахождение там насельниц, оказавшихся, по сути, запертыми в захваченном раскольниками монастыре, откровенно опасно для их духовного состояния, подчеркнули в епархии. Отец Сергий стал известен после того, как у него начался конфликт с Екатеринбургской епархией. Схиигумену запретили проповедовать из-за его роликов на YouTube, в которых он заявлял, что коронавируса не существует, призывал не соблюдать самоизоляцию, а также высказывался против руководства РПЦ и главных лиц государства. 3 июля священник был лишен сана. После этого монаха попросили покинуть монастырь, что он отказался сделать. Вчера представитель Сергия Всеволод Могучев заявил, что в Среднеуральском монастыре объявлена боевая тревога.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter