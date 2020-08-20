Жителя уральского поселка наградят за помощь в раскрытии кражи крышек колодцев

Жителя уральского поселка наградят за помощь в раскрытии кражи крышек колодцев

Сегодня, 18:04ОбществоPhoto: Пресс-служба АО «Облкоммунэнерго»
В поселке Верх-Нейвинском местного жителя наградят за помощь в раскрытии преступления о краже 14 крышек колодцев теплотрасс, сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго».

Мужчина заметил на месте кражи автомобиль и сообщил об этом в правоохранительные органы.

Злоумышленнику грозит уголовное наказание, а также он должен возместить ущерб «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочернее предприятие «Облкоммунэнерго»).

По словам заместителя генерального директора по экономической безопасности АО «Облкоммунэнерго» Дмитрия Карнауха, люки полиция вернуть не смогла, так как они были сданы в пункт приема металлолома. Однако личность похитителя установлена.

Предприятие постоянно несет материальные убытки, тратит много времени и сил на осмотр и закрытие колодцев. Мы хотим поблагодарить свидетеля, который помог выйти на след вора, а в скором времени материально поощрим его, сказал Дмитрий Карнаух.

В Верх-Нейвинском в течение трех месяцев регулярно пропадали люки. По данному факту сотрудники территориального подразделения «Объединенной теплоснабжающей компании» обратились с заявлением в полицию.

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