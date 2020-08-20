Жителя уральского поселка наградят за помощь в раскрытии кражи крышек колодцев

Предприятие постоянно несет материальные убытки, тратит много времени и сил на осмотр и закрытие колодцев. Мы хотим поблагодарить свидетеля, который помог выйти на след вора, а в скором времени материально поощрим его, сказал Дмитрий Карнаух.