МРОТ может подняться до размера прожиточного минимума в России

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МРОТ в России может увеличиться до 11 280 рублей.
Правительство РФ внесло предложение увеличить минимальный размер оплаты труда до 11 280 рублей, благодаря чему он станет равен величине прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что проект закона уже направлен на рассмотрение. Планируется, что увеличение МРОТ вступит в законную силу с 1 января 2019 года. Также с этого дня увеличится до 1500 рублей минимальный размер пособия по безработице. Для россиян предпенсионного возраста он оставит 11 280 рублей, сообщает «РБК».
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