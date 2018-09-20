МРОТ может подняться до размера прожиточного минимума в России

Правительство РФ внесло предложение увеличить минимальный размер оплаты труда до 11 280 рублей, благодаря чему он станет равен величине прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что проект закона уже направлен на рассмотрение. Планируется, что увеличение МРОТ вступит в законную силу с 1 января 2019 года. Также с этого дня увеличится до 1500 рублей минимальный размер пособия по безработице. Для россиян предпенсионного возраста он оставит 11 280 рублей, сообщает «РБК».