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Муниципалитеты в Свердловской области выиграли гранты на инфраструктуру
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Муниципалитеты в Свердловской области выиграли гранты на инфраструктуру

Сегодня, 19:20Общество
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