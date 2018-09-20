Муниципалитеты в Свердловской области выиграли гранты на инфраструктуру

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Екатеринбург, Лесной, Кушва, Камышлов и Верх-Нейвенский выиграли гранты на развитие общественной инфраструктуры.
Сюжеты: Екатеринбург, Кушва
Правительство Свердловской области выделило гранты, оценив результативность работы органов местного самоуправления. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Общая сумма денежных поощрений составила 1,8 млн рублей.
Екатеринбург получил 914 тыс. рублей, Лесной – 457 тыс. рублей, Кушва – 304,7 тысячи рублей, Камышловский муниципальный район и поселок Верх-Нейвенский – по 76 тыс. рублей.
Уточняется, что это целевые гранты, они должны быть направлены на развитие общественной инфраструктуры муниципалитетов.
Главы городских округов должны предоставить отчет областному министерству экономики и территориального развития об использовании средств до 1 января 2019 года.
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