Муниципалитеты в Свердловской области выиграли гранты на инфраструктуру

Екатеринбург получил 914 тыс. рублей, Лесной – 457 тыс. рублей, Кушва – 304,7 тысячи рублей, Камышловский муниципальный район и поселок Верх-Нейвенский – по 76 тыс. рублей.

Уточняется, что это целевые гранты, они должны быть направлены на развитие общественной инфраструктуры муниципалитетов.