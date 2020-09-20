Поиск доноров и загрязнители рек. Итоги недели в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле проходят сразу две проверки касательно слива неизвестной жидкости в водоемы. Первый случай зафиксирован в парке Народный. С просьбой провести проверку тагильчане обратились к депутату Госдумы Алексею Балыбердину. Второй случай зафиксирован у Нижнетагильской кондитерской фабрики — неприятно пахнущая жидкость стекала из трубы в реку Выя. На место выезжала природоохранная прокуратура.
Сразу несколько эко-субботников прошли в Нижнем Тагиле. Один из них организовала Молодая гвардия Единой России. Ребята проводили соревнование по раздельному сбору мусора. Тагильчане прибрали участок у парка Народный, собрав 1,5 тонны отходов.
Сразу две истории произошли с участием операторов связи. В пятницу вечером некоторые абоненты МТС узнали, что их номера заблокированы. При этом там значился отрицательный баланс в несколько миллионов рублей. Оказалось, произошел сбой системы. Пресс-служба МТС сообщила, что нарушения быстро устранили.
А вот оператор «Мотив» через суд требует тагильчанина выплатить им 18 тысяч рублей задолженности по сим-карте, оформленной в 2004 году. Мужчина утверждает, что никогда не пользовался номером и не оформлял его на себя, а подпись на договоре не его.
19 сентября отмечается Всемирный день донора костного мозга. В России праздник начали отмечать совсем недавно. Как выяснилось, праздновать пока нечего. Донорство костного мозга в стране не очень развито, за помощью приходится обращаться в европейские и международные банки. Однако подбор донора в Европе стоит порядка 30 тысяч евро. Ежегодно в России в пересадке костного мозга нуждаются 10 тысяч пациентов, спасти удается 1,5 тысячи. Часть из них не дожидаются донора. TagilCity.ru разобралось, почему россияне не спешат становиться донорами.