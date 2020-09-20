Поиск доноров и загрязнители рек. Итоги недели в Нижнем Тагиле

19 сентября отмечается Всемирный день донора костного мозга. В России праздник начали отмечать совсем недавно. Как выяснилось, праздновать пока нечего. Донорство костного мозга в стране не очень развито, за помощью приходится обращаться в европейские и международные банки. Однако подбор донора в Европе стоит порядка 30 тысяч евро. Ежегодно в России в пересадке костного мозга нуждаются 10 тысяч пациентов, спасти удается 1,5 тысячи. Часть из них не дожидаются донора. TagilCity.ru разобралось, почему россияне не спешат становиться донорами.