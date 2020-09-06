Заплатки на крышах и сотни миллионов долга. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Этим летом, похоже, кто-то разгневал Перуна — на Нижний Тагил обрушились ливни. Дождь шел по нескольку дней. Помимо плавающего асфальта вскрылась еще одна проблема — протекающие крыши. Соцсети заполнили жалобы тагильчан. Оказалось, что проблема носит системный характер. Управляющие компании занимаются только латанием дыр. На большее нет денег, да еще и не все жильцы своевременно оплачивают квитанции за услуги ЖКХ. Для устранения проблемы нужен капремонт, которым занимается соответствующий региональный фонд. Только вот ремонта ждать некоторым домам еще лет 20-30.