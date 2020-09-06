Заплатки на крышах и сотни миллионов долга. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Заплатки на крышах и сотни миллионов долга. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:39ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Рассказываем главные события уходящей недели для Нижнего Тагила.

Этим летом, похоже, кто-то разгневал Перуна — на Нижний Тагил обрушились ливни. Дождь шел по нескольку дней. Помимо плавающего асфальта вскрылась еще одна проблема — протекающие крыши. Соцсети заполнили жалобы тагильчан. Оказалось, что проблема носит системный характер. Управляющие компании занимаются только латанием дыр. На большее нет денег, да еще и не все жильцы своевременно оплачивают квитанции за услуги ЖКХ. Для устранения проблемы нужен капремонт, которым занимается соответствующий региональный фонд. Только вот ремонта ждать некоторым домам еще лет 20-30.

В понедельник Нижний Тагил посетил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Ему показали отремонтированные в этом году объекты: Парк Победы, парк на Муринских прудах, дворы на улицах Выйская и Верхняя Черепанова, мемориал на Рогожинском кладбище и площадку на 9-м поселке. Смирнов положительно оценил результат работы подрядчиков и муниципалитета.

Однако не у всех дела идут гладко. Нижнетагильский ВГОК продолжает утопать в долгах. Накануне стало известно, что по решению суда предприятию предстоит выплатить 200 миллионов рублей долга за электроэнергию. В АО «ЭнергосбытПлюс» отмечают, что общая сумма долга составляет порядка 500 миллионов рублей.

Еще одно судебное разбирательство идет между мэрией Нижнего Тагила и фирмой из Челябинска — БНП ПЛЮС. Последняя требует убрать забор на подъезде к ТРЦ «Метро», чтобы получить доступ к своей территории. Третьим лицом к участию в деле привлечен «Управтодор».

Все чаще можно встретить истории о детской и подростковой преступности. Жестокость несовершеннолетних порой зашкаливает. Дети избивают до смерти инвалидов, издеваются над старшими, гнобят сверстников. TagilCity.ru разобралось в причинах такого поведения и узнало, какое наказание предусмотрено для малолетних преступников.

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