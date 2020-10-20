Перед смертью пропавший в Екатеринбурге летчик из Якутии попал на камеры наблюдения

На записи виден момент, когда Валеев бежит уже после того, как перелез через забор. На нем нет ран или следов крови. После этого он бежит дальше и подходит ко второму забору и перелезает через него.
Через несколько секунд он направился в сторону гаражей, где и было найдено его тело.
По версии силовиков, при приближении на крупном плане со второй камеры видны следы крови.
Напомним, тело пропавшего летчика из Якутии было найдено сегодня утром в центре Екатеринбурга за гаражами. По факту его гибели следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).