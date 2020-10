Пушкина обратилась в Генпрокуратуру из-за принудительной стерилизации женщин на Урале

Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направила обращение в Генеральную прокуратуру РФ в связи с информацией о принудительной стерилизации женщин в «Уктусском пансионате» в Екатеринбурге, сообщают «РИА-Новости».

Она назвала эту ситуацию «вопиющей» и заявила, что держит ситуацию на личном контроле. По ее словам, она находится на связи с уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой. Пушкина отмечает, что считает Мерзлякову одним из лучших омбудсменов страны и выражает уверенность в том, что она во всем разберется и доведет дело до конца. Об инцинденте стало известно из видео, которое записала пациентка медицинского учреждения. Она рассказала, что десять женщин, которые проживают в пансионате, подверглись принудительной стерилизации, одна из них скончалась. Руководитель «Уктусского пансионата» Ирина Верхоланцева заявила, что учреждение не имеет никакого отношения к операциям, они находятся в зоне ответственности ГЦБ № 20. Напомним, сейчас этим делом занимаются Министерство социальной политики Свердловской области, полиция, а также уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Глава «Уктусского пансионата» ответила на заявление о принудительной стерилизации

