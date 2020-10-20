Пушкина обратилась в Генпрокуратуру из-за принудительной стерилизации женщин на Урале

Об инцинденте стало известно из видео, которое записала пациентка медицинского учреждения. Она рассказала, что десять женщин, которые проживают в пансионате, подверглись принудительной стерилизации, одна из них скончалась. Руководитель «Уктусского пансионата» Ирина Верхоланцева заявила, что учреждение не имеет никакого отношения к операциям, они находятся в зоне ответственности ГЦБ № 20.