Глава «Уктусского пансионата» ответила на заявление о принудительной стерилизации

Глава «Уктусского пансионата» ответила на заявление о принудительной стерилизации

Сегодня, 12:39ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Руководитель «Уктусского пансионата», пациентка которого заявила, что в учреждении нарушаются права женщин, прокомментировала ситуацию, сообщает ZNAK.

По словам Ирины Верхоланцевой, администрация пансионата не имеет соответствующих полномочий, чтобы принимать решения о стерилизации женщин, поскольку это находится в зоне ответственности врачей городской больницы № 20.

Мы отправили запрос с возможностью дать эти данные. Но все знают, как работают медики: сначала людям в подобных ситуациях всегда представляются альтернативы. Человек вправе выбрать. После этого человек дает письменное информированное согласие. Поэтому о принуждении речь не идет,подчеркнула Верхоланцева.

Ее слова также подтвердил начальник управления демографического развития и социального обслуживания минсоцполитики Свердловской области Илья Илларионов.

Никаких гинекологов, никаких хирургов здесь нет и не будет. Хотя у пансионата есть врачебная лицензия, пациентам оказывается только доврачебная помощь,заметил он.

Илларионов и Верхоланцева отметили, что в личном деле женщины, рассказавшей о принуждениях к стерилизации, имеется справка, подтверждающая проведение у нее такой операции в 2008 году в связи с «медицинскими показаниями».

Дополнительно Ирина Верхоланцева подчеркнула, что с 2006 года по сегодняшний день было стерилизовано 15 женщин, четверо из которых являлись недееспособными.

Напомним, ранее на Telegram-канале Baza была размещена информация о том, что администрация «Уктусского пансионата» принудительно отправляла женщин на стерилизацию, поскольку в учреждении запрещено рожать детей. Отмечается, что от действий пострадало свыше десяти человек. Также на канале было размещено видео, в котором о процедуре рассказала одна из пациенток пансионата, предоставив подтверждающую справку.

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