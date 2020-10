Глава «Уктусского пансионата» ответила на заявление о принудительной стерилизации

Руководитель «Уктусского пансионата», пациентка которого заявила, что в учреждении нарушаются права женщин, прокомментировала ситуацию, сообщает ZNAK.

По словам Ирины Верхоланцевой, администрация пансионата не имеет соответствующих полномочий, чтобы принимать решения о стерилизации женщин, поскольку это находится в зоне ответственности врачей городской больницы № 20. Мы отправили запрос с возможностью дать эти данные. Но все знают, как работают медики: сначала людям в подобных ситуациях всегда представляются альтернативы. Человек вправе выбрать. После этого человек дает письменное информированное согласие. Поэтому о принуждении речь не идет,подчеркнула Верхоланцева. Ее слова также подтвердил начальник управления демографического развития и социального обслуживания минсоцполитики Свердловской области Илья Илларионов. Никаких гинекологов, никаких хирургов здесь нет и не будет. Хотя у пансионата есть врачебная лицензия, пациентам оказывается только доврачебная помощь,заметил он. Илларионов и Верхоланцева отметили, что в личном деле женщины, рассказавшей о принуждениях к стерилизации, имеется справка, подтверждающая проведение у нее такой операции в 2008 году в связи с «медицинскими показаниями». Дополнительно Ирина Верхоланцева подчеркнула, что с 2006 года по сегодняшний день было стерилизовано 15 женщин, четверо из которых являлись недееспособными. Напомним, ранее на Telegram-канале Baza была размещена информация о том, что администрация «Уктусского пансионата» принудительно отправляла женщин на стерилизацию, поскольку в учреждении запрещено рожать детей. Отмечается, что от действий пострадало свыше десяти человек. Также на канале было размещено видео, в котором о процедуре рассказала одна из пациенток пансионата, предоставив подтверждающую справку. В Уральском пансионате проверят информацию о принудительной стерилизации женщин

