Учреждения социального обслуживания населения Свердловской области переводят на особый режим работы. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Он предполагает, что работники и проживающие граждане будут временно изолированы. Так, длительность рабочей смены одного сотрудника составит не менее 14 дней. Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам страны в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Он подчеркнул, что несмотря на уже приобретенный медиками опыт борьбы с инфекцией, меры предосторожности должны соблюдаться. Владимир Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

