Владимир Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Владимир Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Сегодня, 08:31ОбществоPhoto: официальный сайт Кремля
В последние несколько дней в России начало расти число выявляемых случаев коронавируса. В связи с этим президент РФ Владимир путин обратился к гражданам, сообщают «Новые известия».

Обращение было озвучено на заседании президиума Госсовета. Президент подчеркнул, что несмотря на имеющийся опыт борьбы с инфекцией у медиков, меры предосторожности должны соблюдаться.

Риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами,отметил Владимир Путин.

Он попросил россиян не пренебрегать рекомендация врачей и специалистов.

В общей сложности по данным оперштаба в России за прошлые сутки выявлено 8135 новых случаев заражения коронавирусом. Это в 1,6 раза больше, чем средний показатель тремя неделями ранее. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 1,2 миллиона человек.

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