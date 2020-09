Владимир Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

В последние несколько дней в России начало расти число выявляемых случаев коронавируса. В связи с этим президент РФ Владимир путин обратился к гражданам, сообщают «Новые известия».

Обращение было озвучено на заседании президиума Госсовета. Президент подчеркнул, что несмотря на имеющийся опыт борьбы с инфекцией у медиков, меры предосторожности должны соблюдаться. Риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами,отметил Владимир Путин. Он попросил россиян не пренебрегать рекомендация врачей и специалистов. В общей сложности по данным оперштаба в России за прошлые сутки выявлено 8135 новых случаев заражения коронавирусом. Это в 1,6 раза больше, чем средний показатель тремя неделями ранее. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 1,2 миллиона человек.

