Находившуюся в федеральном розыске екатеринбурженку задержали, заманив на фотосессию

Суд назначил девушке наказание в виде 400 часов исправительных работ на кладбище. Однако она уклонялась от исполнения решения суда. В ГУФСИН рассказали, что она не появлялась по месту жительства, не отвечала на звонки. Тогда материалы передали в отдел розыска, в ноябре девушку объявили в федеральный розыск. Сотрудники ГУФСИН обнаружили, что на страничке в соцсети девушка писала, что желает стать моделью. Представившись представителями модельного агентства, силовики предложили екатеринбурженке провести пробную фотосессию. Девушка согласилась, на месте фотосессии ее задержали.