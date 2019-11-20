Находившуюся в федеральном розыске екатеринбурженку задержали, заманив на фотосессию
Сегодня, 20:01ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге девушку, которая осуждена за покупку наркотиков, задержали, пригласив на фотосессию, пишет znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Суд назначил девушке наказание в виде 400 часов исправительных работ на кладбище. Однако она уклонялась от исполнения решения суда. В ГУФСИН рассказали, что она не появлялась по месту жительства, не отвечала на звонки. Тогда материалы передали в отдел розыска, в ноябре девушку объявили в федеральный розыск. Сотрудники ГУФСИН обнаружили, что на страничке в соцсети девушка писала, что желает стать моделью. Представившись представителями модельного агентства, силовики предложили екатеринбурженке провести пробную фотосессию. Девушка согласилась, на месте фотосессии ее задержали.
Ленинский районный суд заменил девушке оставшуюся часть наказания на два месяца лишения свободы.
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