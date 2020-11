Губернатор Свердловской Евгений Куйвашев сообщил о том, что рассматривается вопрос о возвращение девятиклассников на очное обучение. Об этом он написал в своем Instagram.

Глава региона сообщил, что вопрос о дальнейшей работе школ волнует многих. До 23 ноября на дистанционном обучении находятся ученики с шестого по 10 класс. Мы рассматриваем возможность также вернуть в школы девятые классы,написал Куйвашев. При этом он отметил, что для всех остальных школьников дистант скорее всего будут продлять. Напомним, с 16 ноября на форму очного обучения вернулись учащиеся 11-х классов. Решение было принято из-за того, что им необходимо сдавать ЕГЭ и поступать в ВУЗы.

