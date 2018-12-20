Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Новый 2019 год
Два долгостроя в Арамиле и Кольцово сданы в эксплуатацию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1 337d119d e4a.png 1024x683 q85 subsampling 2+%281%29

Два долгостроя в Арамиле и Кольцово сданы в эксплуатацию

Сегодня, 09:05ОбществоФото: «Областная Газета»
Читайте
также
Как подготовиться к Новому 2019 году в Нижнем Тагиле? Советы от TagilCity.ru
Грязные дела, быстрые связи и поиски счастья: итоги недели в Нижнем Тагиле
Будни в Нижнем Тагиле: в преддверии новогодней сказки
Читайте также
Потоп без кошмара: что обещает нам новый закон о страховании жилья
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина