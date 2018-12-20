Два долгостроя в Арамиле и Кольцово сданы в эксплуатацию

Дом в Екатеринбурге на улице Бахчиванджи, 15 начал строить в 2012 году ЖК «Авиатор». В его планах было закончить строительство в 2015 году, однако сроки постоянно смещались. Строительство было передано областными властями компании Prinzip, предоставив организации земельный участок в качестве компенсации затрат.

Теперь жильцам новых квартир необходим детский сад. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков заявил, что задача обеспечения населения ясельными группами уже поставлена перед областным правительством.

Еще один долгострой сдан в эксплуатацию в Арамиле на улице Текстильщиков, 6. Вместо компании «Лоджик-Девелопмент» объект достраивала компания ТЭН.