Два долгостроя в Арамиле и Кольцово сданы в эксплуатацию
В Екатеринбурге и Арамиле дольщики проблемных домов получили ключи от новых квартир.
Дом в Екатеринбурге на улице Бахчиванджи, 15 начал строить в 2012 году ЖК «Авиатор». В его планах было закончить строительство в 2015 году, однако сроки постоянно смещались. Строительство было передано областными властями компании Prinzip, предоставив организации земельный участок в качестве компенсации затрат.
Теперь жильцам новых квартир необходим детский сад. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков заявил, что задача обеспечения населения ясельными группами уже поставлена перед областным правительством.
Еще один долгострой сдан в эксплуатацию в Арамиле на улице Текстильщиков, 6. Вместо компании «Лоджик-Девелопмент» объект достраивала компания ТЭН.
Всего за 2018 год ключи от новых квартир получили около 2,4 тысяч свердловчан. До конца года планируется сдача еще нескольких домов. В ближайшее время будут также переданы ключи дольщикам 33 квартир в поселке Светлый, 8/3, сообщает «Областная газета».
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