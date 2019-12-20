Глава строительной фирмы на Урале обманул 22 человека на шесть миллионов рублей
Сегодня, 09:59ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Каменске-Уральском вынесен приговор главе строительной фирмы ООО «Альфа-Строй» Константину Гордееву. Мужчина обманул 22 человека на шесть миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.
Установлено, что в период с 2015 по 2016 год Гордеев заключил восемь договоров на выполнение строительных работ. При этом предприниматель не планировал исполнять свои обязательства перед заказчиками, так как не имел необходимого штата сотрудников и нужной техники.
В 2017 году мужчина открыл новую организацию — ООО «Стройкомфорт». От имени нового юрлица Гордеев вновь заключил договоры на строительные подряды с девятью гражданами. Обязательства он вновь не исполнил.
В общей сложности от его действий пострадали 22 человека, сумма ущерба составила шесть миллионов рублей. Гордеев приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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