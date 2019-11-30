Собирал на конкурс: в Тюмени полковник МВД обманул своих коллег на 362 тысячи рублей
В Тюмени полковник Виталий Шпундрик собирал со своих коллег средства на финансирование конкурса «Лучший по профессии» и присваивал их себе, сообщают «Новые известия».
Сначала он распорядился, чтобы подчиненные подали рапорты на имя главы УМВД на оказание материальной помощи. Им он сказал, что деньги нужны для финансирования конкурса «Лучший по профессии», который традиционно проводится в подразделениях полиции. Когда сотрудники получили выплаты, в общей сложности 182 тысячи рублей, то передали деньги Шпундрику. Часть он потратил на банкет, а часть присвоил себе.
После этого полковник продолжил поборы. Шестеро подчиненных передали ему по 30 тысяч рублей. Общая сумма составила 180 тысяч рублей. В этот раз банкет он не проводил. Все средства полковник присвоил себе.
Всего в результате обманной деятельности полковник получил от коллег 362 тысячи рублей.
Коллеги из службы безопасности разоблачили мошенника. Ему было предъявлено обвинение по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, а также о мошенничестве с использованием служебного положения.
Со следствием Виталий Шпундрик сотрудничает и свою вину признал полностью.