Смерть и бахилы: истории об отношениях пациентов и врачей «скорой» в Нижнем Тагиле

«Ковидный» 2020 год обнажил все несовершенности российского здравоохранения, в том числе и экстренной медицинской помощи. Доплаты не решили кадровый вопрос, а тем более не защитили работников «скорой» от коронавируса. Сюда же добавляется и нежелание понимать ситуацию у некоторых пациентов. Кстати, фельдшеры отмечают, что 80% вызовов — поликлинического характера. Все это приводит к перегрузке неотложки и, как следствие, возмущению тагильчан. Кроме того, в последнее время работники неотложки находятся в напряжении из-за перевода СМП на аутсорсинг. Пока у них имеется ряд вопросов к передаче «скорых» в частные руки, и как скажется эта система на обеспечении экстренной медицинской помощи жителей Нижнего Тагила, пока неизвестно.