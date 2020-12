Смерть и бахилы: истории об отношениях пациентов и врачей «скорой» в Нижнем Тагиле

Мусорный мешок вместо человека, убийца с окровавленным ножом и грустный бомж — все это не сюжеты триллеров, а будни работников скорой помощи. Многочасовое ожидание неотложки, грязная обувь и другие претензии к врачам от пациентов. О сложностях в отношениях тагильчан и медиков «скорой» читайте в материале TagilCity.ru.

«Пока дождешься „скорую“, помереть можно». «Приехали и даже бахилы не надели, все полы истоптали». «Приезжайте, там человек в кустах лежит, ему плохо. Нет, я к нему не подходил. Нет, я ждать вас не буду». Фразы, с которыми медики «скорой» сталкиваются почти ежедневно. TagilCity.ru решило узнать, какие претензии чаще всего высказывают пациенты в адрес неотложки, и послушать истории из жизни самих тагильских фельдшеров неотложки. Все ответы мы размещаем в этой публикации на условиях анонимности. «Ждали „скорую“ больше суток» или к кому приезжают медики в первую очередь? Хотелось бы поделится. Вчера вызвали скорую помощь в 11 часов, приехала только в 17:40. Это вообще нормально? И это все при том, что при вызове было указано: у больного температура не спадает и сильная одышка при малейшем движении,пишет в соцсетях жительница Нижнего Тагила. Также периодически появляются жалобы на ожидание на 9 и более часов. Как рассказывают сотрудники неотложки, в городе работает около 30 бригад, цифра часто меняется, так как фельдшерам и водителям тоже свойственно болеть. За сутки поступает примерно 700 вызовов, за час — 50 и больше. В первую очередь «скорая» едет на адреса, где человек находится в критическом состоянии — инфаркт, инсульт, ножевое, ДТП, потеря сознания и другие им подобные. Тратим время на дорогу до места вызова, оказание помощи, транспортировку и оформление в стационар. Дальше идет заполнение карточки. Это три альбомных листа. И за каждую ошибку штрафуют! Итого на вызов потрачено полтора часа,рассказывает фельдшер неотложки редакции TagilCity.ru. Вызовы с жалобами на высокую температуру, расстройства ЖКТ или «что-то у меня голова разболелась» экстренными не считаются и ставятся в конец очереди. Кроме того, есть еще одна особенность — следующий адрес передается бригаде только после того, как она освободилось. То есть, например, человек с высокой температурой вызывает «скорую» в девять вечера, но из-за загруженность его вызов передается медикам где-нибудь только под утро. Что люди быстро собираются, тоже редко бывает. В основном начинают выбирать носки, рубахи, собираться как на праздник,делится фельдшер СМП. По словам главного врача «Городской станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила» Сергея Безбородова, больше всего выросла нагрузка на бригады неотложки на Вагонке в связи с перепрофилированием ЦГБ № 1. В Дзержинском районе не осталось обычных лечебных учреждений, кроме травмпунктов. Поэтому все больные вывозятся в центр города. Есть утвержденная маршрутизация таких пациентов. Нагрузка на вагонские бригады возросла. Заберешь больного, нужнo отвезти в центр города, ехать обратнo, и так по кругу, отметил врач. Но человеку трудно понять такую очередность, когда он ждет помощи. В этой ситуации и пациент, и медики «скорой» становятся заложниками ситуации. Больному человеку, ожидающему скорую помощь несколько часов, никогда не понять данных очередностей, так как ему самому очень плохо. Конечно, сил и терпения всем медикам в их нелегком труде! Но когда человеку будет очень больно и очень плохо, он все равно, несмотря на хвалебные оды проклянет всех и все. Система такой очереди не оставляет ему выбора,пишет в одной из тагильских групп жительница города. Получается, что причиной долгого ожидания вызова является в первую очередь нехватка кадров. Помимо неполного штата каждую неделю из-за болезни «сходит с дистанции» кто-нибудь из фельдшеров или врачей. В этом случае глотком воздуха для медиков может стать исключение бюрократизма, считает член общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Соков. Если минимизировать в работе медиков «скорой» заполнение бумаг после каждого пациента, то у них останется больше времени на других людей. Вообще эту систему можно сделать автоматизированной и заполнять историю болезни не вручную, а в электронном виде. Например, на планшете. Понятно, что ввести такую систему и отладить ее непросто, но хотя бы нужно стремиться к этому,поделился мнением с TagilCity.ru Павел Совков. Photo: 1Mediainvest.ru Истории про бахилы, бомжа с грустными глазами и скучающих пациентов «А почему без бахил? У меня тут полы помыты/ламинат светлый/ковер за 50 тыщ» (нужное подчеркнуть). Да, конечно, грязь в доме не нужна никому, но может это не столь важно, когда плохо твоему близкому человеку? Больше всего бесит когда экстренной службе говорят надеть бахилы, да еще таким тоном недовольным, когда ее муж лежит бледный и в поту холодном. Чистота пола видимо важнее сейчас, и ладно бы бахилы, так она протягивает мешки обычные и предлагает надеть,рассказывают медики. Другой фельдшер поделился историей, когда пациентка, вызвавшая «скорую» с жалобами на высокое давление, после оказания помощи демонстративно начала вытирать пол за медиками. При этом от «больной старушки» сыпались проклятья на всю бригаду, что они не сняли обувь на входе. Медики отмечают, что не откажутся надеть бахилы, если им предложат. Но в их обязанности это не входит, так «скорая» является экстренной службой, и в некоторых случаях дорога каждая минута. Другие истории неотложки связаны с людьми, считающими, что их помощь может ограничиться лишь вызовом «скорой». Вызывают, глядя из окна, что в кустах лежит человек. Ну если ты такой сознательный, подойди, посмотри, убедись, может сейчас от тебя помощь нужна какая-то. Нет же, вызовем «скорую», что человек без сознания. Мы летим со спец сигналами с города откуда-нибудь, подвергая и себя опасности, потому что люди не особо спешат уступить спецмашине. Приезжаем, а там просто мешок лежит мусорный,делится медик. Или вот еще история про человека в кустах. Поздно вечером в неотложку поступил вызов, что в кустах за гаражами лежит человек. Однако вызывающий, назвав координаты, сказал, что дожидаться медиков не станет: Прилетели минут за 15. Еще столько же искали эти кусты. Нашли, и человека в них нашли. Оказался бомжом. Растолкали его, думали просто пьяный, а он оказывается оступился и ногу подвернул, встать не может. Смотрит на нас грустными глазами: «Девоньки, как же вы меня потащите. Жалко мне вас». Ничего, дотащили, куда деваться. Проблема транспортировки пациента до машины «скорой» возникает у фельдшеров часто. В некоторых случаях, по их словам, помогают родственники или водители. Но так бывает не всегда. Кроме того, несмотря на то, что врач обязан лечить всех, некоторые категории пациентов бывают далеко неприятны. Таскать очень много людей приходится самой. И благо, если это нормальные приличные люди, а то чаще то алкаши и наркоманы. У нас все маленькие худенькие, а пациенты огромные. Вот сначала им помогаешь, потом дома или на станции пьешь обезболивающие сама. Еще одна категория вызовов — скучающие пациенты. Фельдшеры рассказывают случаи, когда их вызывали «потому что выпить не с кем», померить давление или просили продать медицинский спирт. Однако с началом пандемии таких вызовов почти не стало. «Возможно сознательнее стали», — отмечают медики. Photo: pixabay.com «Иногда страшно за свою жизнь» Одна из медиков рассказала TagilCity.ru, что однажды поступил вызов о кровотечении из-за пореза. Приехав на адрес, бригада увидела мертвого человека, а рядом его убийцу с окровавленным ножом. Медикам пришлось дожидаться полицию, сидя в закрытой машине: к ним стучался убийца. Вызовы бывают и в наркоманские притоны и в места, где собираются алкаши, бомжи. Не известно, что ждать от них. Иногда реально страшно за свою жизнь. Пока как-то все нормально было, были стычки, но словесные. Драться еще никто не лез,делится фельдшер. Но даже среди обычных, не асоциальных людей бывают неадекватные. Вот один из примеров, который произошел буквально на днях. В Новосибирске отец ребенка избил врача «скорой» за отказ надеть все те же злосчастные бахилы. При этом вызов был реанимационный, у мальчика начались судороги. В итоге врач получил черепно-мозговую травму. В Нижнем Тагиле подобных резонансных случаев за последнее время не было. Это подтвердили и в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское»: Отдельной статистики по «скорым» у нас нет. Но за последний год каких-либо нападений на медиков в полиции не зафиксировано. На законодательном уровне вопрос защиты медиков, предусматривающий наказание за нападение на медицинских работников и блокирование машин скорой помощи был урегулирован в прошлом году. Госдума приняла закон, направленный на защиту медиков. С августа 2019 года он вступил в законную силу. Документ предполагает ужесточение уголовной ответственности за умышленное причинение легкого или тяжкого вреда здоровью, а также угрозу убийством лицу в связи со служебной деятельностью медработника. Проблема безопасности медиков «скорой» в некоторых регионах решается путем установки «тревожной кнопки», вызов с которой поступает на пульт вневедомственной охраны. Тагильские фельдшеры в беседе с редакцией рассказали, что на их машинах таких кнопок нет, но очень бы пригодились. «Хочется чувствовать безопасность», — отмечают медики. Кроме того, они говорят о необходимости возвращения так называемых «вытрезвителей», ведь с их созданием бригадам неотложки пришлось бы меньше сталкиваться с асоциальными личностями. Photo: 1Mediainvest.ru Позитивные моменты Редакция TagilCity.ru решила узнать мнение тагильчан о работе «скорой» и провела опрос в соцсети. Результаты на момент публикации статьи показали, что 42% (190 человек) довольны всем, у 35% (157 человек) — есть мелкие замечания, 13% (61 человек) — видят больше минусов, чем плюсов, остальные 10% (47 человек) — оценили работу медиков неотложки неудовлетворительно. В целом, если оценить комментарии пользователей соцсетей, тагильчане с пониманием относятся к тому, что из-за пандемии нагрузка на «скорую» выросла в разы и пишут немало благодарственных отзывов: Сил вам дорогие врачи, держитесь всеми силами! Вызвали скорую однажды папе, приехали две замечательные девушки, добрые, вежливые, сразу отвезли в больницу! Я понимаю обе стороны! И тут тебе плохо, ты за себя боишься, и кажется весь мир тебя бросил, и там люди с утра до ночи в разъездах. Берегите друг друга. О приятных моментах среди рутинной работы вспоминают и сами фельдшеры: К одной бабушке несколько раз приезжали. Она нас все время пирогами угощала и благодарила так, что даже неудобно становилось. «Ковидный» 2020 год обнажил все несовершенности российского здравоохранения, в том числе и экстренной медицинской помощи. Доплаты не решили кадровый вопрос, а тем более не защитили работников «скорой» от коронавируса. Сюда же добавляется и нежелание понимать ситуацию у некоторых пациентов. Кстати, фельдшеры отмечают, что 80% вызовов — поликлинического характера. Все это приводит к перегрузке неотложки и, как следствие, возмущению тагильчан. Кроме того, в последнее время работники неотложки находятся в напряжении из-за перевода СМП на аутсорсинг. Пока у них имеется ряд вопросов к передаче «скорых» в частные руки, и как скажется эта система на обеспечении экстренной медицинской помощи жителей Нижнего Тагила, пока неизвестно. Андрей Карлов о переходе тагильской скорой на аутсорсинг: «Мы защитим ваши интересы»

