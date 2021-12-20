Стационар в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом вскоре возобновит свою работу

Стационар в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом вскоре возобновит свою работу
Стационар в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом вскоре возобновит свою работу
Сегодня, 15:55ОбществоФото: 1MI
Терапевтический стационар в селе под Нижним Тагилом скоро вновь откроет двери для пациентов. Об этом заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов в ходе визита в Петрокаменское.

Андрей Карлов совместно с областными депутатами и главой Горноуральского городского округа побывали с рабочей поездкой в Петрокаменском и осмотрели здание, где раньше находился терапевтический стационар, сообщает официальный сайт областного правительства. В данный момент в здании проходит проверка тепло и водоснабжающих систем, а также идут мероприятия по привлечению медицинских кадров.

В ближайшее время отделение возобновит работу, подчеркнул Андрей Карлов.

Также в ходе поездке было решено рассмотреть вопрос с экспертизой пустых помещений здания и их поэтапным ремонтом. В будущем планируется разместить здесь рентгеновский аппарат, эндоскопическое оборудование и УЗИ-аппарат. В части здания, где расположена поликлиника, капитальный ремонт уже идет.

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