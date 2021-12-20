Стационар в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом вскоре возобновит свою работу

Терапевтический стационар в селе под Нижним Тагилом скоро вновь откроет двери для пациентов. Об этом заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов в ходе визита в Петрокаменское.

Андрей Карлов совместно с областными депутатами и главой Горноуральского городского округа побывали с рабочей поездкой в Петрокаменском и осмотрели здание, где раньше находился терапевтический стационар, сообщает официальный сайт областного правительства. В данный момент в здании проходит проверка тепло и водоснабжающих систем, а также идут мероприятия по привлечению медицинских кадров. В ближайшее время отделение возобновит работу, подчеркнул Андрей Карлов. Также в ходе поездке было решено рассмотреть вопрос с экспертизой пустых помещений здания и их поэтапным ремонтом. В будущем планируется разместить здесь рентгеновский аппарат, эндоскопическое оборудование и УЗИ-аппарат. В части здания, где расположена поликлиника, капитальный ремонт уже идет.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter