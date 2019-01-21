57 единиц техники были задействованы на уборке снега в Нижнем Тагиле ночью 20 января
Сегодня, 20:00ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Дорожные службы Нижнего Тагила работают в усиленном режиме. 57 спецмашин были привлечены для уборки снега в городе ночью с 20 на 21 января.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ночью 20 января на уборку улиц от снега вышли 35 единиц спецтехники. В этот же день днем количество снегоуборочных машин было увеличено до 43. В ночь с 20 на 21 января в городе работали 57 спецмашин, утром 21 января – 35 машин.
В первую очередь очищается территория остановочных комплексов, пешеходных переходов, перекрестков и основных магистралей, сообщил и. о. заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко.
Также он рассказал, что дороги города не только очищаются от снега, но и посыпаются специальной смесью против гололеда, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей