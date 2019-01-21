57 единиц техники были задействованы на уборке снега в Нижнем Тагиле ночью 20 января

Ночью 20 января на уборку улиц от снега вышли 35 единиц спецтехники. В этот же день днем количество снегоуборочных машин было увеличено до 43. В ночь с 20 на 21 января в городе работали 57 спецмашин, утром 21 января – 35 машин.

В первую очередь очищается территория остановочных комплексов, пешеходных переходов, перекрестков и основных магистралей, сообщил и. о. заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко.