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Детский сад в Кушве заплатит 150 тыс рублей за использование некачественных продуктов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Детский сад в Кушве заплатит 150 тыс рублей за использование некачественных продуктов

Сегодня, 14:58ОбществоФото: pixabay.com
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