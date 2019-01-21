Детский сад в Кушве заплатит 150 тыс рублей за использование некачественных продуктов
Сегодня, 14:58ОбществоФото: pixabay.com
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В детском саду №61 в Кушве для приготовления пищи использовались курица и лук с просроченным сроком годности, а также недоброкачественное сливочное масло. Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора в ходе плановой проверки.
Сюжеты: Кушва
С просроченным сроком годности замороженные курицы, репчатый лук и сливочное масло с признаками недоброкачественности использовались для приготовления пищи в МАДОУ Детский сад № 61 в Кушве.
Сотрудники Роспотребнадзора в августе 2018 года провели проверку детского учреждения и выявили нарушения, которые были подтверждены лабораторными испытаниями и экспертными заключениями.
Территориальное Управление Роспотребнадзора ответственным лицам назначило штраф в размере 300 тысяч рублей. Но сотрудники детского сада в суде обжаловали размер штрафа, снизив его до 150 тысяч рублей, информирует пресс-служба Свердловского областного суда.
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