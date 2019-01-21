Детский сад в Кушве заплатит 150 тыс рублей за использование некачественных продуктов

С просроченным сроком годности замороженные курицы, репчатый лук и сливочное масло с признаками недоброкачественности использовались для приготовления пищи в МАДОУ Детский сад № 61 в Кушве.

Сотрудники Роспотребнадзора в августе 2018 года провели проверку детского учреждения и выявили нарушения, которые были подтверждены лабораторными испытаниями и экспертными заключениями.