Губернатор Свердловской области реформирует систему работы комиссий ПДН

Пресс-служба Законодательного собрания региона сообщает, что губернатор внес предложение по передаче территориальных комиссий из государственных органов под управленческие округа.

Новые комиссии будут применять адресный подход, то есть создавать индивидуальные проекты реабилитации и адаптации семей, которые находятся в сложном положении. Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина считает, что это обеспечит повышение эффективности взаимодействия с трудными подростками.