Губернатор Свердловской области реформирует систему работы комиссий ПДН
Сегодня, 13:01ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил парламенту региона проект, предполагающий изменение системы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, пишет Znak.
Пресс-служба Законодательного собрания региона сообщает, что губернатор внес предложение по передаче территориальных комиссий из государственных органов под управленческие округа.
Новые комиссии будут применять адресный подход, то есть создавать индивидуальные проекты реабилитации и адаптации семей, которые находятся в сложном положении. Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина считает, что это обеспечит повышение эффективности взаимодействия с трудными подростками.
Документ также предусматривает в отношении комиссий сокращение их численности, которая будет отдельно устанавливаться правительством области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей