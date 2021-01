В Нижнем Тагиле возросло количество коммунальных аварий

В Нижнем Тагиле возросло количество заявок по устранению аварийных ситуаций, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня в администрации Нижнего Тагила мэра Владислав Пинаев провел совещание по бесперебойной работе водоотведения. Если в декабре 2019 года ООО «Водоканал-НТ» получило 772 заявки, то в этот же период 2020 года было зарегистрировано 1143. В январе 2021 года уже поступило 599 заявок, выполнено 522,рассказал директор организации Вячеслав Таран. По его словам, помимо выездов на заявки специалисты проводят профилактические работы на сетях. Самыми проблемными вопросами в Нижнем Тагиле остаются скорость исполнения работ по заявкам и отсутствие взаимодействия между Водоканалом и УК в части контроля выполненных работ. Таран объяснил это нехваткой специалистов и их большой загруженностью. Кроме того, директор отметил, что жильцы часто используют канализационную сеть с нарушениями, это приводит к блокированию сточных вод, а затем к затоплению коллекторов и подвалов жилых домов. В ходе обсуждения каждой УК было рекомендовано провести среди жителей разъяснительную работу по эксплуатации систем водоотведения. Также будет рассмотрен опыт других компаний по внедрению информационных технологий, чтобы своевременно реагировать на каждую аварийную ситуацию и мониторить исполнение заявок онлайн. В течение месяца предлагаю отследить ситуацию, посмотреть эффективность работы ремонтных бригад, выполнение профилактических мероприятий на сетях водоотведения, как работает «обратная связь» и на основе полученных данных сделать окончательные выводы,заключил Пинаев. Напомним, в Нижнем Тагиле из-за аварии в здании администрации Ленинского района затопило проезжую часть у парка Бондина. В Нижнем Тагиле дорогу у парка Бондина топит горячая вода

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter