В Нижнем Тагиле возросло количество коммунальных аварий

Если в декабре 2019 года ООО «Водоканал-НТ» получило 772 заявки, то в этот же период 2020 года было зарегистрировано 1143. В январе 2021 года уже поступило 599 заявок, выполнено 522,рассказал директор организации Вячеслав Таран.