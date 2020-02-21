В Нижнем Тагиле квартиру заливало фекалиями три дня. УК не выезжала из-за долга

Тагильчанин Андрей Морозов сообщил, что авария произошла 14 февраля. В подвале дома забился стояк, и все нечистоты начали выходить к нему в квартиру, расположенную на первом этаже. Мужчина обратился в УК «ТС», в ведении которой находится данный дом, там ему пояснили, что аварию не устранят, пока он не оплатит долг за услуги ЖКХ.

Задолженность по квартплате составляет 30 тысяч рублей. Коммунальщики выехали только после того, как семья погасила часть задолженности.

В доме маленькие дети, мать уже вся в слезах извелась… Запах по всему участку жилплощади,написал Морозов в группе «ЧС Нижний Тагил».

Видео Видео: АН «Между строк»

Кроме того, мужчина пояснил, что в аналогичной ситуации оказались несколько квартир. Их жильцы имеют задолженность перед УК:

Как оказалось, на данный момент в четырёх разных квартирах «случайно» слили деревяшки в стояк. Так утверждает УК. Все на первом этаже, у всех есть долг. Я в понедельник уже написал заявление в прокуратуру, теперь буду подавать в суд.