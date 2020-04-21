На заводах Урала создали резервные смены для замены заболевших коронавирусом

Первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области Михаил Черепанов рассказал, что резервные смены сформированы для замены заболевших сотрудников, а также тех, кто мог с ними контактировать.

По словам Черепанова, на предприятиях не зафиксировано вспышек заболевания коронавирусом, имеются единичные случаи. Для обеспечения безопасности на заводах введены новые графики работы, которые позволяют избежать скопления людей на проходных. Кроме того, руководители могут общаться лишь с тремя подчиненными одновременно.