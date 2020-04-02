В Свердловскую область из Китая прибудет завод по изготовлению медицинских масок

По его словам, сейчас в регионе работают 40 предприятий, которые производят средства защиты, в том числе и медицинские маски. За день им удается произвести 45 тысяч одноразовых масок, и около 67 тысяч многоразовых, а также 1,4 тысячи защитных костюмов и 6,8 тысяч медицинских халатов.