В Свердловскую область из Китая прибудет завод по изготовлению медицинских масок
Сегодня, 16:08Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Из Китая в Свердловскую область по железной дороге едет завод по производству медицинских масок, купленный для региона. Об этом на странице в Instagram рассказал губернатор области Евгений Куйвашев, сообщает ЕАН.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, сейчас в регионе работают 40 предприятий, которые производят средства защиты, в том числе и медицинские маски. За день им удается произвести 45 тысяч одноразовых масок, и около 67 тысяч многоразовых, а также 1,4 тысячи защитных костюмов и 6,8 тысяч медицинских халатов.
В первую очередь, отметил Куйвашев, масками стараются обеспечить медицинских работников, которые контактируют с больными. Следующей задачей стоит поставка средств защиты в торговые сети.
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