В Екатеринбурге тяжелые пациенты из ЦГБ № 1 были переведены в 40-ю больницу
Сегодня, 08:38ОбществоФото: pixabay.com
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Многие пациенты из екатеринбургской больницы № 1, находящиеся в тяжелом состоянии, были переведены в 40-ю больницу, сообщает E1 со ссылкой на источник в областном Минздраве.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По его словам, было перевезено много тяжелых пациентов, среди которых пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями. При этом большинство пациентов остались в первой больнице.
Вчера Евгений Куйвашев сообщил, что в ЦГБ № 1 Екатеринбурга предварительно подтвердился коронавирус у 78 пациентов и врачей. По предварительным данным, переносчиком мог стать один из врачей, заразившийся от своей соседки. Позднее стало известно, что общее количество предполагаемых зараженных составляет 91 человек.
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