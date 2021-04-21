День работника скорой медпомощи впервые будут широко отмечать в России

День работника скорой медпомощи, который стал официальным праздником год назад, впервые будут широко отмечать в России.

Праздник был учрежден в России в знак уважения к тем, кто первым вступает в борьбу за жизнь людей, отметил глава государства. 28 апреля мы будем отмечать работника скорой медицинской помощи. Эти специалисты должны быть обеспечены всем необходимым. В ближайшие три года направим дополнительно еще 5000 новых «скорых» в сельскую местность, поселки городского типа и в малые города страны, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи, заявил Владимир Путин 21 апреля во время обращения к Федеральному собранию. Напомним, президент России Владимир Путин начал обращение к Федеральному собранию. Трансляция ведется в прямом эфире. Смерть и бахилы: истории об отношениях пациентов и врачей «скорой» в Нижнем Тагиле

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