День работника скорой медпомощи впервые будут широко отмечать в России

День работника скорой медпомощи впервые будут широко отмечать в России
Сегодня, 14:56ОбществоФото: 1mediainvest.ru
День работника скорой медпомощи, который стал официальным праздником год назад, впервые будут широко отмечать в России.

Праздник был учрежден в России в знак уважения к тем, кто первым вступает в борьбу за жизнь людей, отметил глава государства.

28 апреля мы будем отмечать работника скорой медицинской помощи. Эти специалисты должны быть обеспечены всем необходимым. В ближайшие три года направим дополнительно еще 5000 новых «скорых» в сельскую местность, поселки городского типа и в малые города страны, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи, заявил Владимир Путин 21 апреля во время обращения к Федеральному собранию.

Напомним, президент России Владимир Путин начал обращение к Федеральному собранию. Трансляция ведется в прямом эфире.

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