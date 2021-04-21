Владимир Путин: «Люди не должны платить за подводку газа к участку»

Владимир Путин: «Люди не должны платить за подводку газа к участку»
Сегодня, 16:20ОбществоФото: Евгения Гаева
Глава государства в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что люди не должны платить за подведение газа к границам участков в ходе газификации населенных пунктов страны.

Владимир Путин заявил, что поддерживает инициативу «Единой России» в вопросе о том, что жители страны не должны платить за подводку газа непосредственно к границе участка в населенном пункте.

Он отметил, что во многих населенных пунктах газ уже есть, но люди не могут подключиться к трубе, ведь несмотря на то, что она рядом, многим такая услуга не доступна.

Прошу правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств, заявил президент в ходе оглашения послания к Федеральному собранию.

Также глава государства отметил, что будет лично следить за выполнением данного решения.

Напомним, в российских регионах может начать работать единый оператор газификации, который облегчит процесс подключения к сетям. В «Единой России» считают, что жители России должны бесплатно подключаться к газу.

Материалы по теме:
РоссияВладимир ПутинГАЗобществогазификацияпослание к Федеральному собранию
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы