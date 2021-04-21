Владимир Путин: «Люди не должны платить за подводку газа к участку»

Глава государства в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что люди не должны платить за подведение газа к границам участков в ходе газификации населенных пунктов страны.

Владимир Путин заявил, что поддерживает инициативу «Единой России» в вопросе о том, что жители страны не должны платить за подводку газа непосредственно к границе участка в населенном пункте. Он отметил, что во многих населенных пунктах газ уже есть, но люди не могут подключиться к трубе, ведь несмотря на то, что она рядом, многим такая услуга не доступна. Прошу правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств, заявил президент в ходе оглашения послания к Федеральному собранию. Также глава государства отметил, что будет лично следить за выполнением данного решения. Напомним, в российских регионах может начать работать единый оператор газификации, который облегчит процесс подключения к сетям. В «Единой России» считают, что жители России должны бесплатно подключаться к газу. «Единая Россия»: жители России должны бесплатно подключаться к газу

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