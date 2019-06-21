В Нижнем Тагиле утвердили границы территорий шести объектов культурного наследия
Сегодня, 20:24ОбществоФото: скрин google.карты
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Установлены границы шести объектов культурного наследия на ул. Карла Маркса в Нижнем Тагиле. Соответствующие приказы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Объектами являются здания по адресу ул. Карла Маркса, 25-27, 29, 31, 37, 39, 47 и 49. Границы территорий утверждены приказами от 17 июня. В документах говорится о том, что на зданиях можно устанавливать подсветку, размещать информационные стенды и знаки. Однако нельзя устанавливать конструкции, которые будут искажать внешний вид объектов, и проводить работы, которые могут деформировать грунты у зданий.
В доме № 31 ранее располагалось «Здание банка», в доме № 37 — «Дом купца Ляпцева», в зданиях № 47 и 49 — «Дом предпринимателя Кокушкина». В доме № 39 в 1920 году прошла первая уездная большевистская конференция. В доме № 29 находилась «Аптека Лохтина», в домах № 25-27 — «Дом и магазин Балыкова».
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