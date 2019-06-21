В Нижнем Тагиле утвердили границы территорий шести объектов культурного наследия

Объектами являются здания по адресу ул. Карла Маркса, 25-27, 29, 31, 37, 39, 47 и 49. Границы территорий утверждены приказами от 17 июня. В документах говорится о том, что на зданиях можно устанавливать подсветку, размещать информационные стенды и знаки. Однако нельзя устанавливать конструкции, которые будут искажать внешний вид объектов, и проводить работы, которые могут деформировать грунты у зданий.