Бастрыкин взял на контроль дело ребёнка с отёком Квинке из Екатеринбурга

Сотрудники Следственного комитета Свердловской области сейчас проводят доследственную проверку в детской поликлинике № 13, сообщают в пресс-службе СКР.
Напомним, инцидент случился утром 6 июня 2021 года в Екатеринбурге. У ребёнка развился отёк Квинке — аллергическая реакция на препарат, который ему выписал невролог. Родители дали ему антигистаминные таблетки, но они не помогли.
Тогда они отправились в поликлинику, где попросили врача поставить ребёнку укол, на что врач ответила отказом, мотивировав это тем, что её приём начинается в 12:00. Семья пришла утром, за несколько минут до открытия поликлиники.
Родителям пришлось вести ребёнка в кабинет экстренной помощи, который находится в другом корпусе. Ребёнку были поставлены два укола, спасти его удалось. Мама его обратилась в областной минздрав с просьбой разобраться в данной ситуации.