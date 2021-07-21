Бастрыкин взял на контроль дело ребёнка с отёком Квинке из Екатеринбурга

Бастрыкин взял на контроль дело ребёнка с отёком Квинке из Екатеринбурга
Бастрыкин взял на контроль дело ребёнка с отёком Квинке из Екатеринбурга
Сегодня, 15:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль дело 3-летнего ребёнка с отёком Квинке, родители которого обвиняют врачей екатеринбургской поликлиники в том, что они отказались оказывать ему помощь.

Сотрудники Следственного комитета Свердловской области сейчас проводят доследственную проверку в детской поликлинике № 13, сообщают в пресс-службе СКР.

Напомним, инцидент случился утром 6 июня 2021 года в Екатеринбурге. У ребёнка развился отёк Квинке — аллергическая реакция на препарат, который ему выписал невролог. Родители дали ему антигистаминные таблетки, но они не помогли.

Тогда они отправились в поликлинику, где попросили врача поставить ребёнку укол, на что врач ответила отказом, мотивировав это тем, что её приём начинается в 12:00. Семья пришла утром, за несколько минут до открытия поликлиники.

Родителям пришлось вести ребёнка в кабинет экстренной помощи, который находится в другом корпусе. Ребёнку были поставлены два укола, спасти его удалось. Мама его обратилась в областной минздрав с просьбой разобраться в данной ситуации.

Сюжеты:
Екатеринбург
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