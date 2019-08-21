Шипулин прокомментировал ошибку в декларации на 13 миллионов рублей
Сегодня, 10:34ОбществоФото: личная страница в инстаграм Антона Шипулина
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Биатлонист, кандидат в депутаты Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу Антон Шипулин прокомментировал журналистам Ура.ру ситуацию с ошибкой в декларации.
Напомним, Шипулин не задекларировал ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей. Биатлонист пояснил, что в произошедшем есть его вина, но от финансовых активов он избавился еще до регистрации в качестве кандидата.
Я впервые в жизни подавал декларацию в подобном виде и не знал многих нюансов. Я честно заработал эти деньги во время спортивной карьеры потом и кровью и не собирался их скрывать от избирательной комиссии и избирателей,сказал спортсмен.
Сегодня состоится суд, на котором будет решаться вопрос о снятии кандидатуры Шипулина.
Напомним, Антон Шипулин выдвинут от «Единой России», вместе с ним за кресло в Госдуме борются активистка Евгения Чудновец, экскаваторщик, учитель физики и фельдшер.
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