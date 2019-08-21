Сотрудники «Уральских авиалиний» получат более 10 миллионов рублей на отдых
Сегодня, 13:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Фонд социального страхования выделит более 10 миллионов рублей на оздоровление в санаториях сотрудников «Уральских авиалиний», пишет «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщается, что на эту сумму в санаториях могут отдохнуть 187 сотрудников компании, кроме того, решается вопрос о выделении дополнительных средств на отдых 50 сотрудников предпенсионного возраста.
Напомним, борт A321 «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузном поле, причиной ЧП стало попадание птиц в двигатели самолета. Президент России Владимир Путин наградил командира экипажа Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина медалями Героев Российской Федерации. Инцидент, в результате которого никто из пассажиров не пострадал, называют «российским чудом на Гудзоне».
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