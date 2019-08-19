Мэр Екатеринбурга подарил макет подлодки экипажу самолета «Уральских авиалиний»
Сегодня, 20:20ОбществоФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня в Екатеринбурге Александр Высокинский и председатель гордумы Игорь Володин встретились с экипажем самолета Airbus A-321, совершившим экстренную посадку в Подмосковье, сообщает пресс-служба мэрии города.
Сюжеты: Екатеринбург
Мэр уральской столицы вручил капитану Дамиру Юсупову модель атомохода «Екатеринбург».
Вы, как и моряки, люди героической профессии. Ваша работа предполагает принятие решений за доли секунды, сказал Александр Высокинский.
Также в ходе встречи мэр вручил экипажу почетные грамоты.
Ранее Владимир Путин присвоил пилотам звание Героев России, члены экипажа удостоены орденов мужества.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей