В Екатеринбурге выпустят футболки с фразой проводника самолета А321

Я когда вышел, увидел, что пассажиры просто гуляют по кукурузному полю и не понимают, куда им идти. Я мегафон взял, говорю: «Идите левее!» А вокруг сплошная кукуруза, и непонятно: где лево, где право. И над этим всем солнце. Вот и сказал: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», объяснил Дмитрий.