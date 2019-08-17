В Екатеринбурге выпустят футболки с фразой проводника самолета А321
Дизайнеры решили выпустить футболки с фразой бортпроводника «Уральских авиалиний», пишет ЕТВ.
Футболки будут выпущены с фразой бортпроводника Дмитрия Ивлицкого «Идем правее, на солнца, вдоль кукурузы» и с изображением кукурузного поля, над которым летит самолет.
Я когда вышел, увидел, что пассажиры просто гуляют по кукурузному полю и не понимают, куда им идти. Я мегафон взял, говорю: «Идите левее!» А вокруг сплошная кукуруза, и непонятно: где лево, где право. И над этим всем солнце. Вот и сказал: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», объяснил Дмитрий.
Самолет А321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, столкнулся со стаей птиц, которые попали в двигатель. Пилоты решили экстренно посадить самолет на кукурузном поле у деревни Рыбинское. Самолет успешно приземлился, несмотря на выключенные двигатели и отсутствие шасси. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось избежать жертв.