Свердловские полицейские изъяли более 70 единиц оружия во время операции «Арсенал»
В Свердловской области завершилась операция «Арсенал», проходившая с 13 по 15 августа, сообщает пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
В ходе операции правоохранители выявили 44 преступления, связанных с незаконном оборотом оружия, изъято 15 единиц оружия и около 800 разнокалиберных патронов.
Участковыми уполномоченными и сотрудниками Росгвардии проверено 3611 владельцев официально зарегистрированных «стволов». По итогам этих проверок заведено 56 административных делопроизводств, изъято 77 единиц оружия,рассказал Горелых.
Кроме того, были проверены лица, склонные к незаконному обороту оружия. Например, в Нижнем Тагиле на улице Киевской у местного жителя обнаружены самодельный револьвер и патроны к нему. В селе Быньги у 35-летнего безработного, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств, на чердаке бани обнаружен обрез незарегистрированного охотничьего ружья.
Полиция напоминает, что за добровольно сданные боеприпасы гражданам полагается вознаграждение, кроме того, граждане освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия в случае его добровольной сдачи.