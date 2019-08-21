Свердловские полицейские изъяли более 70 единиц оружия во время операции «Арсенал»

В ходе операции правоохранители выявили 44 преступления, связанных с незаконном оборотом оружия, изъято 15 единиц оружия и около 800 разнокалиберных патронов.

Участковыми уполномоченными и сотрудниками Росгвардии проверено 3611 владельцев официально зарегистрированных «стволов». По итогам этих проверок заведено 56 административных делопроизводств, изъято 77 единиц оружия,рассказал Горелых.

Кроме того, были проверены лица, склонные к незаконному обороту оружия. Например, в Нижнем Тагиле на улице Киевской у местного жителя обнаружены самодельный револьвер и патроны к нему. В селе Быньги у 35-летнего безработного, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств, на чердаке бани обнаружен обрез незарегистрированного охотничьего ружья.