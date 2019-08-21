В Нижнем Тагиле осужден 66-летний лжесотрудник ФСБ
Сегодня, 12:45ОбществоФото: УФСБ по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ленинский суд Нижнего Тагила вынес приговор 66-летнему жителю села Лая, выдававшему себя за сотрудника ФСБ, сообщает пресс-служба свердловского управления Федеральной службы безопасности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина, представившись силовиком, обратился к руководителю одного из тагильских предприятий. За 300 тысяч рублей он пообещал посодействовать в прекращении доследственной проверки якобы организованной полицией.
Свердловчанин ссылался на знакомства с высокопоставленными силовиками, носил одежду с символикой ведомства, показывал удостоверение, похожее на документ сотрудников ФСБ.
Лжесотрудник был задержан в феврале этого года в момент получения денег, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Он приговорен к одному году лишения свободы условно.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей