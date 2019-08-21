В Нижнем Тагиле осужден 66-летний лжесотрудник ФСБ

Мужчина, представившись силовиком, обратился к руководителю одного из тагильских предприятий. За 300 тысяч рублей он пообещал посодействовать в прекращении доследственной проверки якобы организованной полицией.

Свердловчанин ссылался на знакомства с высокопоставленными силовиками, носил одежду с символикой ведомства, показывал удостоверение, похожее на документ сотрудников ФСБ.

Лжесотрудник был задержан в феврале этого года в момент получения денег, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Он приговорен к одному году лишения свободы условно.