Ангел и болото: 71-летняя женщина из Невьянска на неделю заблудилась в лесу

Утром 8 сентября супруги Галина и Адалат Валиевы отправились за грибами и ягодами. Они уже не первый год ездят к лесу вдоль Осиновской трассы под Невьянском. В лес зашли вместе и пока собирали первую партию грибов, постоянно переговаривались и не теряли друг друга из виду.

Потом мама собрала полный пакет, они встретились, и она вывалила папе свои грибы в ведро, и они пошли дальше собирать. Папа далеко не отходил от машины, потому что ему тяжело, он после инсульта и прихрамывает. А она пошла вглубь. Мама по лесу очень хорошо передвигается, очень быстро, за ней не успеть, поделилась в беседе с TagilCity.ru дочь Галины – Лияна Дякина.

Во второй раз Галина ушла намного дальше. Муж Адалат рассказал, что прошло буквально 10 минут. Он срезал пару-тройку грибов, поднял голову, но жену больше не видел. Супруг стал кричать, но безрезультатно. Адалат вернулся к машине, предположив, что Галина вышла на дорогу. Но её там не было.

В этот день дочь Лияна была в школьном походе. Она призналась в беседе с TagilCity.ru, что в течение дня испытывала необъяснимое волнение и вскоре решила позвонить матери, но её телефон был не доступен: оно и понятно, в тех лесах связи не было.

Уже прошёл час. Я позвонила папе в два часа дня (в час он её потерял). Папа сказал: «Я маму потерял». Я ему – «Ты жди, она всё равно выйдет, пособирает грибов и выйдет». Приехала я из похода, вещи разобрала, опять звоню. Он говорит, я не могу её найти. И тут у меня начинается паника, я чую беду. Я позвонила сначала своему родному брату Алексею. Он быстро приехал, нашёл папу и стал прочёсывать лес один, а позже к нему приехали его сыновья – Артур и Ярослав. Звоню ему, а ответ – «Нет, не откликается, я уже всё горло сорвал, я уже всё прочесал».

Лияна позвонила в МЧС, полицию. На место приехали полицейские и пожарная машина. Включили сирену на два часа, но безрезультатно. Ближе к ночи папу забрали в отделение для дачи показаний.

Три часа ночи, пошёл дождь, я пшла к папе. Мы решили снова ехать в лес. Стали кричать, но всё опять безрезультатно.

Брат Лияны и его сыновья тем временем продолжал бродить по лесу в поисках Галины Германовны. Поиски прекращались только в тёмное время суток, в остальные часы волонтёры и поисковики прочёсывали лес. К поискам подключился кинолог из профессионального поискового отряда из Первоуральска. Двое суток собака искала живого человека.

Всю неделю, пока Галина Германовна бродила по лесу, домочадцы не могли ни пить, ни есть.

То, что мы пережили, это никому не пожелаешь такого. Каждую минуту мы были в ожидании чего-то. Мы сами не ели, не пили, не спали. Сказать, что это была трудная неделя, это ещё мягко. Как объяснить, что мы чувствовали? Это был кошмар.

Галина Германовна нашлась 15 сентября. С момента пропажи прошло ровно семь дней. Все эти семь дней пожилая женщина выживала в лесу, о чём после спасения рассказала родным.

Она грибы попробовала, невкусные. Ела рябину, калину, шиповник. Пила воду из болота. Её постоянно мучала жажда, её отпускали силы, она впадала в отчаяние. Ей было очень тяжело и трудно. Но что-то толкало её – «Надо идти, надо идти».

Блуждая по лесу, Галина Германовна три дня провела в болоте.

Там очень высокие кочки, выше пояса. Она там не могла выбраться. В итоге потом ночевала под ивой, когда вырвалась. Нашла сломанную берёзу, срезала травы, сделала себе место для ночлега. У неё был с собой нож для грибов.

Галина Германовна – женщина верующая.

Она всё время чувствовала, что у неё кто-то есть за спиной, кто ей помогает. Мама с ним разговаривала. Это был ангел, он сейчас до сих пор с ней. Она его до сих пор чувствует за правым плечом. Если мама начинает уставать, её кто-то разворачивает, будто бы чтобы она присела. Я теперь в это верю, призналась Лияна Дякина.

Помимо голода и жажды, в лесу могут поджидать другие неприятности, например, насекомые и, конечно, дикие животные. Известно, что в том лесу есть дикие лоси, медведи и кабаны, следы зверей попадаются там нередко. Местный охотник сразу успокоил семью, что в этом лесу животные не нападают на человека. Они чувствуют запах людей и уходят далеко.

Этот лес называется Лешаков стан. Самое интересное, что где она была, там нет ничего живого – ни комаров, ни мушек, ни стрекоз, ни лягушек. Она ведь выходила поесть ягод, и уходила обратно в болото. Там что-то с головой делается, в этом лесу, но мы победили этот могучий Лешаковский лес своей сильной любовью друг к другу,призналась Лияна Дякина.

Ни поисковики, ни волонтёры не смогли найти женщину. Как оказалось, Галина сама вышла к людям. Она встретила семейную пару – Ольгу и Ильнара Фархутдиновых, которые довезли её до дома.

Они рассказали, что хотели поддержать женщину, но она сказала, что пойдет сама. У неё было две палки в руках, она опиралась на них. Посадили в машину. Вышла она дальше на полтора километра к Осиновке. Потом они её привезли домой, у неё были полные карманы ягод.

По приезде домой Галине Германовне, в первую очередь, вызвали скорую помощь. Родные удивились, но по медицинским показаниям женщина была здорова. Лияна рассказала, что мама никогда не жаловалась на здоровье, были только проблемы с давлением, но не более. Да и на 71 год её мама не выглядит, заверила Лияна.

Легкие чистые, давление пониженное, оно нормализовалось на следующий день, кардиограмма хорошая, сахар в норме. Критичного не было, предложили госпитализировать, но мама отказалась.

После спасения Галина сразу же выпила горячего молока и приняла ванну. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. На днях она даже выходила проверить своих кроликов и индюшек.

Недельное блуждание по лесу – это испытание не только для заблудившегося человека, но и для его родных.

Когда мама нашлась спустя неделю, это была самая большая радость в жизни, я такой радости не чувствовала никогда. Я не знаю, с чем это сравнить! Мы чувствуем вину, что не смогли её найти, мы всё время же были в лесу. Я даже не знала, что моя дочь Лаура такая сильная. Она вместе со специальным поисковым отрядом прочёсывала лес. С нами были двое племянников двое, брат, жители поселка Вересковый.

Лияна рассказала, что её мама уже планирует поход в лес за ягодами и грибами в следующем сезоне, только теперь она возьмёт с собой набор для выживания. Только вот муж категорически против этого.